NAPOLI – Controlli della Polizia, in strada con hashish, cocaina e eroina: scattano le sanzioni.

Ieri sera gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno notato in via Carbonara un giovane che, dopo aver consegnato qualcosa ad un uomo in cambio di una banconota, ha tentato la fuga.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di due involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 0,20 grammi e un altro di eroina del peso di circa 0,40 grammi.

Giuseppe Gelato, 24enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionato per aver violato le misure previste dal dpcm del 22 marzo 2020.

Sempre nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno controllato in via Evangelista Torricelli tre persone ferme in strada, trovandone una in possesso di un involucro di hashish del peso di circa 5 grammi.

D.R.P., G.D.C. e C.S., napoletani di 21, 27 e 44 anni, sono stati sanzionati per aver violato le misure previste dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020; inoltre il 21enne è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente.

