Cornavirus, seconda vittima a Portici: uomo positivo al tampone post mortem

Si stanno effettuando controlli sugli speculatori che aumentano i prezzi con diverse multe.

In giornata la Giunta approverà la delibera con i Criteri per individuare la platea dei beneficiari dei BUONI SPESA e la procedura per individuare gli esercizi commerciali dove si potranno spendere i buoni spesa.

Abbiamo notizie che il Presidente della Regione De Luca sta intervenendo per dare risorse necessarie per sostenere tutte quelle persone, commercianti, artigiani che non possono sostenere le spese di fitto delle case dove vivono e dei locali in cui lavorano a causa della durissima crisi COVID 19.

Molto prezioso e decisivo è il quotidiano lavoro dei MEDICI E DEI PEDIATRI DI BASE, che monitorano costantemente il quadro clinico dei propri assistiti e con i cui Rappresentanti abbiamo stabilito relazioni proficue e collaborazione civica.

Un’ altra morte ha colpito la nostra Citta‘ e cio’ testimonia che DOBBIAMO CONTINUARE quei comportamenti che stiamo avendo da una ventina di giorni, il VIRUS non è ancora battuto, e solo se non lo facciamo andare in giro spostandoci dalle nostre case riusciremo a vincerlo.

Da noi in Campania è VIETATO FARE JOGGING o portare a fare la passeggiata ai Bambini.

Avremo modo e tempo per farlo, ma questo non è ancora il tempo….

NOI VESUVIANI SIAMO LAVICI, INDISTRUTTIBILI E BATTEREMO QUESTO MALEDETTO VIRUS RESISTENDO IN CASA E RISPETTANDO LE REGOLE CHE TUTTI CONOSCIAMO.”