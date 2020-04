Coronavirus, 15 contagiati all’ospedale di Pozzuoli: Pronto Soccorso chiuso per le prossime 48/72 ore

POZZUOLI – Desta preoccupazione la situazione dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, nella provincia di Napoli, trasformato con l’emergenza Coronavirus in Covid Center di riferimento per l’area dei Campi Flegrei: due pazienti e cinque infermieri sono risultati infatti positivi, per un totale di 7 nuovi contagi. Il totale dei contagiati nella struttura sale a 15. Nel corso della notte, in via preventiva è stato chiuso il reparto di Medicina, dove sono stati riscontrati i casi. E’ arrivata, adesso, la drastica decisione: per le prossime 48-72 ore, ci sarà anche la chiusura del Pronto Soccorso del nosocomio puteolano, in attesa che vengano effettuati gli interventi di sanificazione. Allo stesso modo, in attesa di sanificazione, tutte le attività chirurgiche dell’ospedale sono sospese per l’intera settimana. Vista la chiusura del reparto di Medicina, gli altri reparti saranno chiamati a sopperire all’inconveniente e ad intervenire qualora si dovesse rendere necessario. Molto probabile anche che a dar man forte all’ospedale di Pozzuoli siano altre strutture vicine come il San Paolo di Napoli ed il San Giuliano di Giugliano. L’ufficialità, in tal senso, dovrebbe arrivare a breve dall’Asl Napoli1.

Il Sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, dopo aver appreso la notizia dei contagi all’ospedale Santa Maria delle Grazie, aveva commentato duramente la notizia sui social network: “Quello che sta succedendo ed è successo in queste ore all’ospedale Santa Maria delle Grazie – ha detto il primo cittadino – è incomprensibile ed è molto grave. L’intero reparto di Medicina è stato isolato, per verifiche di casi Covid sul personale sanitario e pazienti. Decine e decine di persone lasciate nel panico totale. Le persone hanno paura: mi hanno contattato i ricoverati, i loro parenti e tutto il personale sanitario non solo del reparto in questione. La direzione generale dell’Asl dovrà dare più di una risposta. Agirò a tutti i livelli istituzionali affinché sia fatta chiarezza! Ci vuole responsabilità e trasparenza. Nelle prossime ore renderò noto anche tutto ciò che ho chiesto alla stessa Asl Na2 Nord in merito ai tamponi. Basta. Le persone non possono essere trattate con superficialità. Non farò mai un passo indietro: ci vuole chiarezza su quanto accade!”.