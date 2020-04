Coronavirus, 23enne ancora positiva dopo 55 giorni: è il primo caso in Italia

EMILIA ROMAGNA – Caso particolare quello che si è verificato in Emilia Romagna, presso il reparto di Malattie infettive del Policlinico Sant’Orsola di Bologna: una giovane di 23 anni risulta attualmente ancora positiva dopo 55 giorni dall’inizio del contagio. La ragazza ha scoperto di avere il Covid-19 lo scorso 28 febbraio.

Dall’arrivo in reparto, spiega l’infettivologo del Sant’Orsola Luciano Attard, la paziente sembrava stare bene già dopo quattro giorni ma i tamponi sono ancora positivi. Una situazione singolare, unica in Italia che viene tenuta sotto osservazione. A quanto risulta, infatti, in Italia non ci sono altri soggetti che sono rimasti positivi ai tamponi così a lungo. Di solito, il periodo di positività non supera le quattro settimane.

Anche il giornalista delle Iene Alessandro Politi, ammalato di coronavirus, dopo 30 giorni risultava ancora positivo al test nonostante non presentasse più i sintomi.

