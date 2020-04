Coronavirus, 43enne campano trovato morto in casa: era stato dimesso dall’ospedale

SALERNO/LONDRA – Morto a causa della pandemia dopo essere stato dimesso dall’ospedale. Ancora una tragedia legata al coronavirus che tocca la Campania. Lucio Truono, 43enne orafo di Giffoni Valle Piana, è infatti deceduto a causa del covid-19 mentre si trovava a Londra. L’uomo è deceduto mentre si trovava in casa sua, nella capitale inglese. L’uomo si era trasferito nel Regno Unito dopo la separazione dalla moglie e lavorava in un’attività di lavorazione dell’oro nel quartiere Hatton Garden. Tutta la comunità del paese salernitano è sotto shock.

IL RICOVERO E LE DIMISSIONI DALL’OSPEDALE:

Lucio Truono la settimana scorsa aveva accusato sintomi febbrili forti e si era recato in ospedale per sottoporsi a controlli. Per i sanitari però non è stato ritenuto opportuno il ricovero e quindo l’hanno rispedito al proprio domicilio. Nei giorni successivi però le sue condizioni non sono migliorate fino al decesso avvenuto nella propria abitazione in totale solitudine.

L’allarme è stato lanciato da un gruppo di concittadini di Giffoni che con il povero Truono condividevano una chat. Il silenzio ha infatti allarmato gli amici che hanno contattato un’altra ragazza di Giffoni residente a Londra che, con l’aiuto delle forze dell’ordine, ha ritrovato il cadavere di Lucio.

