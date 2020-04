Coronavirus a Marano, 11 casi in una residenza per anziani, il totale sale a 45: rischio zona rossa

MARANO DI NAPOLI – Rischio zona rossa per il comune di Marano di Napoli. Come riporta il sito terranostranews.it, infatti, si sono registrati altri otto casi nella casa per anziani dove si era riscontrato il caso di positività al Coronavirus nella giornata di ieri. Si è dunque creato un vero e proprio focolaio, con 11 casi in totale. Nel comune a nord di Napoli i positivi al Cvid-19 salgono a 45 e dunque il rischio di una zona rossa a Marano è, purtroppo, concreto.

In Campania sono già 8 i comuni “chiusi” a causa dell’emergenza, l’ultimo quello di Paolisi, nel beneventano.