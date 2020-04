Coronavirus, 71 positivi a Marano. Lega Salvini: “Inasprire controlli, rischio aumento contagi nella Fase 2”

MARANO – Apprendiamo, con enorme preoccupazione, l’aumento dei Casi positivi al Covid 19 di cittadini residenti a Marano di Napoli, a dichiararlo sono i rappresentati della Lega Salvini di Marano in un comunicato.

Alla data del 19/04/2020 risultano 71 casi positivi, di cui 3 deceduti e 7 guariti. Abbiamo ampiamente superato la soglia psicologica di 1 positivo ogni 1000 abitanti. Tanti esperti virologi hanno affermato che i casi reali sono almeno 10 volte in più di quelli accertati. Se così fosse, a Marano avremmo 1 caso ogni 100 abitanti, con l’alta probabilità di incrociare un positivo al supermercato o alla posta.

Ieri in Campania sono stati segnalati 41 nuovi positivi, di cui 5 nel nostro comune!! Con una percentuale pari al 12,19%. In pratica, il Comune di Marano è stato causa del piccolo aumento di casi avuti nella regione rispetto algiorno precedente.

Da settimane sui social si susseguono segnalazioni di assembramenti, traffico, assenza di controlli. Non vorremmo che i positivi di oggi siano figli delle file alle pescherie del Giovedì Santo, o, peggio ancora, della disorganizzazione dell’iniziativa Pasqua solidale.

Sempre in queste ore, abbiamo letto, con stupore, il post dell’onorevole Andrea Caso di condanna per l’assembramento al funerale del Sindaco di Saviano. A maggior ragione sorprende il suo silenzio su quello verificatosi in occasione della Pasqua Solidale. Riunire oltre 50 persone non ci sembra sia conforme al DPCM che vieta gli assembramenti. Come mai l’onorevole Caso non ha richiesto un’interrogazione parlamentare? Come mai non ha preteso l’intervento della protezione civile per la distribuzione dei pasti?

Giustamente si inizia a discutere della Fase 2, con la Campania pronta a riaprire le principali attività lavorative. Anche i Maranesi hanno il diritto di riprendere a lavorare in piena sicurezza e per questo chiediamo un inasprimento dei controlli per evitare assembramenti che potrebbero rilevarsi catastrofici per la ripartenza di Marano.

La nostra richiesta è rivolta principalmente al Prefetto di Napoli ed al Comandante della Caserma dei Carabinieri di Marano di Napoli, consapevoli dell’inefficienza, inconcludenza ed inerzia dimostrata dal Sindaco Visconti.

Comunicato stampa

LEGA SALVINI MARANO DI NAPOLI