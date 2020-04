Coronavirus a Marano, positivo un consigliere comunale

MARANO – A Marano risultano al momento 72 persone positive al Covid-19: tra questi figura anche un consigliere comunale di maggioranza. L’uomo ha contratto il coronavirus dopoché anche la moglie era risultata positiva.

Come riporta “Terra Nostra News”, i contagiati sono distribuiti in queste zone: corso Umberto, via Baracca, via Rocchetti, via Marano-Pianura, via San Rocco (in cui si registra un maggior numero di casi), corso Vittorio Emanuele, via Castelbelvedere, corso Europa, via Corree di sopra (più colpito), via Benevento, via Falcone, via Romano (più casi), via Aldo Moro, corso Mediterraneo, via Del Mare (all’interno di una casa di riposo), via Marano-Quarto (più casi) e viale Duca D’Aosta.

Il sindaco Visconti ha precisato che il consigliere che è stato contagiato non era presente alla Pasqua Solidale. Egli ha dichiarato che dopo aver firmato l’ordinanza con cui affermava di chiudere le attività per il prossimo fine settimana, ha subito diversi attacchi. Precisa inoltre che, per evitare inutili allarmismi, non verrà reso noto il nome della persona risultata positiva ma assicura che non fosse presente all’evento di Pasqua. Rinnova l’invito ai cittadini a restare a casa.

