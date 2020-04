Coronavirus a Mugnano, Sarnataro raddoppia i controlli per la settimana pasquale

Aggiornamento emergenza Covid-19

❌ EMERGENZA COVID-19 – AGGIORNAMENTI ❌😷 Il numero dei positivi sale a 18, sempre due deceduti e due guariti. Più di 100 persone sono invece in quarantena.🛂 In questi giorni stiamo aumentando i controlli che saranno ulteriormente intensificati sabato, domenica e lunedì con multe elevatissime. Toglietevi dalla testa che potete riunirvi amabilmente nelle case per Pasqua e Pasquetta con amici e parenti. DOVETE RESTARE A CASA.⛔ Allo stesso modo è intollerabile che si esca UNICAMENTE per comprare le cozze, piuttosto che la pastiera e il casatiello che NON SONO BENI DI PRIMA NECESSITÀ. Per rispettare una tradizione state solo mettendo a rischio la vostra salute e quella dei vostri cari.❌ Per i geni che pensano di partire la notte per andarsene nelle seconde case di vacanza, sappiate che i controlli ci saranno anche di notte. DI NUOVO DOVETE RIMANERE A CASA.🙏 Quest'anno viviamo una Pasqua diversa, rinunciando a delle tradizioni ma riscoprendone l'autentico valore: per chi crede quello della resurrezione di Cristo, per chi non crede quello di una resurrezione interiore. Buona Pasqua a tutti.#AmministrazioneSarnataro

Posted by Luigi Sarnataro on Thursday, 9 April 2020