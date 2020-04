By redazione

Coronavirus, a Napoli 30 contagiati in più rispetto a ieri e 38 morti

NAPOLI – Sono trenta le persone risultate positive al Coronavirus nella giornata di oggi 7 aprile 2020. L’aggiornamento arriva direttamente dal comune di Napoli,

Di questi, 115 sono gli asintomatici, 162 i ricoverati in ospedale di cui 13 in terapia intensiva, 496 in isolamento domiciliare, 38 i deceduti, 81 clinicamente guariti 13 i guariti.

