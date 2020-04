Coronavirus, a Napoli è record: solo tre contagiati. Oggi 21 guariti e 0 morti

NAPOLI – Solo 3 nuovi contagi nella città di Napoli. Questi i dati relativi il Coronavirus forniti dall’Asl Napoli 1 Centro. In tutto, nel capoluogo campano, i postivivi al Covid-19 sono 829 di cui: 141 asintomatici, 160 in ospedale di cui 13 in terapia intensiva, 526 in isolamento domiciliare, 52 deceduti, 45 clinicamente guariti e 91 guariti.

Sono ben 21 le persone che sono guarite nella giornata di oggi, da registrare anche che non c’è stato alcun decesso.

Ricordiamo che i clinicamente guariti sono i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata.

