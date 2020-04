Coronavirus a Napoli, l’aggiornamento: 7 decessi, il totale dei positivi arriva ad 816

By Alessandra Chianese

NAPOLI – Resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, mercoledì 15 aprile. Il dato dei clinicamente guariti si riferisce a pazienti diventati asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica.

Il totale dei positivi è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica. Si registrano 7 decessi in più a Napoli, per un numero complessivo pari a 49. Sono attualmente 816 i casi positivi.

Sono inoltre 133 gli asintomatici, 166 i ricoverati in ospedale (di cui 10 in terapia intensiva), 553 in isolamento presso le proprie abitazioni. 101 invece sono le persone risultate positive al Covid-19 che sono guarite.

