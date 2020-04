Coronavirus a Napoli, sei nuovi casi positivi e quattro decessi nelle ultime 24 ore

NAPOLI – Secondo il resoconto giornaliero basato sui dati della Asl Napoli 1 Centro e aggiornato alle ore 11 sono qattro i decessi e 6 i nuovi casi di coronavirus registrati nella città di Napoli nelle ultime 24 ore. Sono 896 i positivi al coronavirus dall’inizio dell’emergenza a Napoli, 6 in più rispetto al dato di ieri. Sono 60 le persone affette da coronavirus decedute, 4 in più di ieri.

I guariti sono 249 (+8), mentre i clinicamente guariti sono 22 (-1). Diminuiscono i ricoverati in ospedale, 148 (-3) di cui 13 in terapia intensiva (dato costante rispetto a ieri). Sono 439 le persone in isolamento domiciliare, 3 in meno rispetto al dato di ieri.

