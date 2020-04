Coronavirus a Qualiano, positivo un altro infermiere dell’ospedale di Pozzuoli. I casi salgono a 14

By redazione

L’uomo è in isolamento domiciliare. Tamponi a tutta la famiglia

QUALIANO – Nuovo caso di positività al coronavirus covid-19 a Qualiano, si tratta di un infermiere in servizio all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Salgono così a 14 i contagiati in città, tra questi c’è un guarito ed un deceduto. In precedenza già un altro infermiere di Qualiano, anch’egli in servizio presso il nosocomio puteolano, era stato trovato positivo.

L’uomo, 51 anni, è asintomatico ed è stato fino a pochi giorni fa in servizio alla specifica area dell’ospedale dedicata all’epidemia di coronavirus.

Non si tratta, quindi, di un contagio avvenuto in città: il focolaio del Santa Maria delle Grazie conta decine di infetti tra personale ospedaliero e pazienti, ed ha sollevato numerose polemiche che hanno riguardato anche le dichiarazioni del sindaco di Pozzuoli Figliolia e del governatore della Campania De Luca.

L’infermiere è attualmente in isolamento domiciliare, moglie e figli sono già stati sottoposti a tampone, si attendono i risultati dei test.