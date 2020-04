Coronavirus a Villaricca, altri tre positivi: tutti della stessa famiglia di un contagiato

VILLARICCA – Tre nuovi casi di positività al coronavirus covid-19 a Villaricca, a darne l’annuncio il sindaco Rosaria Punzo attraverso la sua pagina Facebook. Si tratta di un intero nucleo familiare che al suo interno aveva già registrato un contagio. Diventa così di tredici il numero dei positivi riscontrati sul territorio villaricchese, tra questo c’è stato nei giorni scorsi purtroppo anche il primo decesso.

Questo il post del primo cittadino con cui ricorda alla cittadinanza le misure di solidarietà intraprese dall’ente comunale:

Purtroppo oggi l’ASL ci ha comunicato altri 3 contagi di nostri concittadini; trattasi di contagi di tipo familiare per i quali il Comune si è già attivato per prestare la massima assistenza.

I soggetti stanno tutti a casa e sottoposti alle procedure dell’ASL.

Ricordo sempre che la popolazione è obbligata a non uscire se non per esigenze previste dalla normativa.

State a casa, saremo noi a venire da voi.

Per qualunque necessità contattate i numeri che l’amministrazione comunale ha attivato: Vigili Urbani 0818191402 e Protezione Civile: 0818191238, oppure il Servizio di Continuità Assistenziale ASL NA2 Nord 0818193461.

Vi ricordo ancora una volta che sono partite le misure di solidarietà del Comune: buoni spesa, pacco alimentare e spesa amica. Tutte le info le trovate sul sito istituzionale www.comune.villaricca.na.it