Coronavirus, aggiornamento Napoli: nessun nuovo decesso ma 13 nuovi contagi

NAPOLI – Resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, mercoledì 22 aprile. Risultano 860 le persone attualmente positive: complessivamente sono 192 i guariti, 154 i ricoverati in ospedale (di cui 11 in terapia intensiva), 460 coloro che si trovano in isolamento presso il proprio domicilio e 54 i deceduti. Rispetto a ieri, sono 13 i nuovi contagi ma non si registrano fortunatamente nuovi decessi.

Il totale dei positivi è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica.

I dati sono trasmessi dall’ASL Napoli 1 Centro: i clinicamente guariti sono i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata. Sono al momento 28 le persone risultanti clinicamente guarite.

