Coronavirus, aggiornamento Napoli: zero decessi ma 14 nuovi contagi

NAPOLI – Comunicato poco fa sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Napoli il resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, giovedì 23 aprile. Il totale dei positivi (874 fino ad oggi, 14 in più rispetto a ieri) è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica a fine articolo.

I dati sono trasmessi dall’ASL Napoli 1 Centro. Sono 219 i guariti in totale.

Ricordiamo che i clinicamente guariti (25) sono i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata.