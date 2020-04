Coronavirus, aiuti alla Campania dalla Cooperativa Lilliput e dalla Comunità Evangelica Cinese

NAPOLI – E’ stato formalizzato oggi, presso la sede del Consiglio regionale della Campania, il piano di aiuti destinato alla Regione Campania della cooperativa Lilliput e della Chiesa Evangelica Cinese in Italia.

Alla presenza dalla presidente dell’assemblea legislativa campana, Rosetta D’Amelio, Giovanni Tagliaferri presidente della cooperativa Lilliput ed Alessandro Iovino e Davide Lepore, in rappresentanza della comunità cinese in Italia e di “Italy for Christ” , hanno annunciato che saranno destinate nelle prossime settimane tre camere di biocontenimento (camere di isolamento) per la zona rossa di Ariano Irpino.

Alla conferenza stampa ha presenziato anche il direttore sanitario di Ariano Irpino Angelo Frieri. Sempre alla Campania, è stato reso noto, sono stati destinati altri aiuti sanitari: diecimila mascherine, 750 tute protettive e 10 mila gel disinfettanti da 100 ml da distribuire nelle prossime settimane all’Ente regionale.

Questa iniziativa di solidarietà, che testimonia la vicinanza tra terzo settore , gli evangelici cinese e i campani.

