Coronavirus all’ospedale di Nocera: almeno 20 positivi, per i Sindaci “la struttura va chiusa”

NOCERA INFERIORE (SA) – Sono più di venti i contagi riconducibili, in modo diretto o indiretto, al focolaio ospedaliero diffusosi nel reparto di Chirurgia dell’Umberto I di Nocera Inferiore. Si tratta di medici, infermieri e pazienti. Una situazione d’emergenza che ha spinto i sindaci di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, Manlio Torquato e Giovanni Maria Cuofano a chiedere la chiusura temporanea dell’ospedale per poter riorganizzare la struttura ed effettuare la sanificazione degli ambienti. Per gli amministratori è necessario, innanzitutto, creare percorsi sicuri a tutela di medici, infermieri e pazienti.

Dai sindaci, inoltre, era arrivata anche la proposta di utilizzare alcuni locali della caserma Libroia per ospitare il personale sanitario impegnato nella lotta al virus. L’Asl di Salerno, dal canto suo, ha avviato una riorganizzazione dei reparti, delocalizzando fino al 30 maggio la Chirurgia e l’Ortopedia all’ospedale di Sarno. Contestualmente, fanno sapere dall’azienda sanitaria, si provvederà a sanificare per step i reparti dell’Umberto I, partendo da quello di Chirurgia e Otorinolaringoiatria. È stata disposta, inoltre, la quarantena per il personale che ha avuto contatti con le persone risultate positive.

FONTE: SKYTG24.IT

IL CONSIGLIERE BORRELLI: “ABBIAMO INVIATO UNA NOTA AL PRESIDENTE DE LUCA”

Il focolaio di Covid19 creatosi nel reparto di Chirurgia dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore ha sin ora generato più di venti contagiati tra pazienti e personale medico.

Per questo motivo i sindaci di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, Manlio Torquato e Giovanni Maria Cuofano hanno chiesto la chiusura temporanea della struttura per poter sanificare gli ambienti ed inoltre hanno proposto di poter utilizzare i locali della caserma Libroia per poter ospitare il personale medico, in modo che non sia costretto a recarsi a casa dopo il turno di lavoro, evitando in questo modo ulteriori rischi di contagio.

“Avevamo inviato una nota al Governatore De Luca per chiedere la messa in sicurezza dell’ospedale, è doveroso tutelare i pazienti ed il personale sanitario che si ritrova a combattere in prima linea in questa emergenza sanitaria. I medici e gli infermieri sono, in questo momento, la nostra speranza per cui dobbiamo fare in modo che possano lavorare nelle migliori condizioni possibili.” –hanno dichiarato Il Consigliere Regionale del sole che ride Francesco Emilio Borrelli ed il referente del territorio dei Verdi Sofia Esposito.