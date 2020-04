By Giovanna Iazzetta

Sono in corso nuovi test su Eculizumab e anticorpi monoclonali.

Coronavirus all’ospedale di Pozzuoli via alla sperimentazione dei farmaci della speranza

POZZUOLI – Coronavirus, via alla sperimentazione dei farmaci della speranza: nell’ospedale di Pozzuoli, dove sono in corso in nuovi test su Eculizumab e anticorpi monoclonali.

Il farmaco Eculizumab, come il farmaco anti artrite Tocilizumab sperimentato negli ospedali Cotugno e al Pascale di Napoli, come riportato da Il Masseggero, sono anticorpi monoclonali prodotti con la tecnologia del Dna ricombinante: Eculizumab e Tocilizumabsi comportano come una diga molecolare dinanzi alla cascata di reazioni chimiche che presiedono l’infiammazione scatenata dal Covid19, nella battaglia tra sistema immunitario e coronavirus.

Sono in totale 23 i casi trattati e tutti sono migliorati rapidamente. Il risultato di queste nuove sperimentazioni nell’ospedale di Pozzuoli, dice il primario di rianimazione Francesco Diurno, è che alcuni pazienti più compromessi presentavano minori difficoltà respiratorie di altri con i polmoni in uno stato migliore: il farmaco somministrato tempestivamente dà netti segni di miglioramento sia alla respirazione sia al micro circolo. Coinvolti nello studio a Pozzuoli anche il primario del pronto soccorso Fabio Numis e Gaetano Facchini, oncologo ricercatore con 198 pubblicazioni al suo attivo, neoacquisto dal Pascale.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK