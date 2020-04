Coronavirus, altra vittima nei Carabinieri: Fabio muore a 49 anni

By Daniele Bahri

PARMA – Il Coronavirus non si arresta e iete ancora vittime. A morire sotto i colpi del virus cinese, Fabio Cucinelli di 49 anni, Appuntato Scelto Qualifica Speciale addetto al Nucleo Carabinieri dello stabilimento militare “Ripristini e Recuperi del Munizionamento” di Noceto, in provincia di Parma. Lascia la compagna e un figlio.

A dare notizia della scomparsa del 49enne è stato lo stesso Comando Generale dell’ Arma dei Carabinieri esprimendo le condoglianze alla famiglia dell’appuntato scelto. “Una volta ancora, l’Arma volge il proprio pensiero ad un collega che si è spento per il coronavirus. L’Appuntato Scelto Q.S. Fabio Cucinelli, dopo quasi trent’anni di servizio fra la gente prima alla Stazione Carabinieri e dopo alla Centrale Operativa, da qualche mese era effettivo a Noceto, nel parmense, ed insieme ai suoi colleghi svolgeva il delicato compito di tutelare la sicurezza dello stabilimento militare. Il nostro compito, ora, sarà di coltivare la tua memoria, mettendo ancora più impegno nella nostra missione Ciao Fabio”, scrive l’Arma sul sui suoi profili social.

“Una vita dedicata semplicemente, eppur così straordinariamente, alla famiglia, al dovere, all’Arma, a servire, con umiltà, ogni giorno il suo Paese per la sicurezza delle comunità in cui ha vissuto, finché oggi il virus lo ha portato via” scrive l’Arma. ” Il Comandante Generale e tutta l’Arma si stringono compatti intorno alla famiglia, alla compagna e in particolare al figlio, che ne piangono la perdita”.

Fonte: ARMA DEI CARABINIERI

