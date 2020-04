Coronavirus, altro caso nel casertano: è un’infermiera del Sant’Anna e San Sebastiano

By redazione

CASERTA – Un altro caso di coronavirus quello registrato in provincia di Caserta. Si tratta di un’infermiera che lavora all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. La donna è collegata agli altri 4 dipendenti che sono risultati positivi nella giornata di venerdì scorso.

Con questo caso, salgono a 417 i contagi in territorio casertano dall’inizio dell’emergenza. Di questi, 142 sono attualmente in terapia (tre in meno di ieri).

