By Ciro De Liddo

TORRE DEL GRECO –Coronavirus, ancora un decesso nel napoletano: 77enne morto poco dopo il ricovero.

La tragica notizia giunge da Torre del Greco. Nella giornata di ieri si è appreso la morte di una 14esima persona a causa del coronavirus. Si tratta di un 77enne del posto deceduto in ospedale.

L’anziano viveva da solo ma da qualche giorno era in casa con alcuni familiari che se ne stavano prendendo cura. Il 77enne al peggioramento dei sintomi legati al virus, nella serata di domenica è stato ricoverato in ospedale ma poche ore dopo è deceduto. L’uomo è risultato positivo al Covid-19 al tampone effettuato post mortem. L’anziano era purtroppo già affetto da patologie pregresse che lo costringevano a camminare con il bastone.

I parenti che erano in casa con lui, come riportato da IlMattino, sono in attesa dei risultati. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK