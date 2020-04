Coronavirus, ancora una giovane vita spezzata: muore rapper 35enne

NEW YORK – E’ morto all’età di 35 anni ucciso dal coronavirus il rapper newyorchese Fred the Godson. Lo ha confermato sui social l’amico e collega DJ Self, che ha scritto: “Eri amato … non ho mai sentito nulla di brutto su di te RIP @fredthegodsonmusic. Dormi bene, fratello mio”.

Fred the Godson, al secolo Frederick Thomas, il rapper del South Bronx, aveva postato sul suo profiloIinstagram, nei giorni scorsi, una foto che lo ritraeva attaccato a un ventilatore polmonare. Aveva l’asma e una compromissione della funzionalità renale come complicazione del Covid-19.