Coronavirus, anestesista positivo partecipa ad un parto cesareo

CASTELLAMMARE DI STABIA – Anestesista positivo al coronavirus è entrato in sala operatoria. Ha continuato a lavorare con qualche decimo di febbre partecipando ad un intervento chirurgico per un parto cesareo, poi ha confidato di non sentirsi bene.

Sottoposto a tampone l’orribile scoperta, è risultato positivo al Covid – 19. I fatti sono avvenuti, come riportato da Metropolis, all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. E’ stata messa in moto la procedura di sanificazione del blocco operatorio, tampone per una ventina tra medici, infermieri e pazienti che hanno avuto a che fare con l’anestesista, e un’inchiesta interna della Commissione Disciplinare dell’Asl Na 3 Sud per accertare eventuali responsabilità.

La direzione sanitaria sta cercando anche di ricostruire tutti i contatti del medico all’interno dell’ospedale nell’ultima settimana. Il 4 aprile scorso l’anestesista era stato sottoposto a un tampone che aveva dato esito negativo. Ma già dal 8 aprile avrebbe cominciato ad avere sintomi influenzali, tant’è vero che per un giorno non si era neanche presentato a lavoro. Poi è tornato in corsia ed essendo un anestesista potrebbe aver fatto consulenza in diversi reparti.

Questo il motivo che ora costringe i vertici del San Leonardo a verificare tutti i suoi contatti fino a ieri, 13 aprile, quando il tampone ha confermato la positività al Coronavirus.Un episodio che rischia di aggravare il bilancio dei contagiati all’interno dell’ospedale di Castellammare di Stabia. Con l’anestesista sale a 16 il numero dei positivi all’interno del San Leonardo, che vanta il non invidiabile primato del più alto numero di infetti in Campania tra personale medico e infermieristico, dall’inizio dell’emergenza.

Un vero e proprio focolaio, in attesa dell’esito dei tamponi dei nuovi operatori sottoposti ad accertamenti dopo l’episodio dell’anestesista.

