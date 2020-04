By Ciro De Liddo

NAZIONALE – Coronavirus, ansia e stress: il Ministero della Salute attiva il sostegno psicologico.

Questa mattina, il Ministero della Salute ha annunciato che in collaborazione con la Protezione civile e con il supporto di Tim, l’attivazione di un numero verde per il supporto psicologico. L’importante strumento è stato introdotto per combattere le conseguenze del Coronavirus e della quarantena.

Tantissime, infatti, sono le persone che hanno iniziato a manifestare ansia, stress, nervosismo e paura dovuti alla situazione particolare che i cittadini italiani e del Mondo stanno affrontando.

“In questo momento è fondamentale – ha fatto sapere il ministro Speranza – essere vicini alle persone che hanno bisogno di un sostegno emotivo, dare ascolto alle loro fragilità, affrontare insieme le paure”.

Il numero verde 800.833.833 è gratuito e attivo tutti i giorni dalle 8 alle 24. Importante è spiegare che il servizio è raggiungibile anche dall’estero al numero 02.20228733.

