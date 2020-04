Coronavirus, Arcuri firma l’ordinanza: “Mascherine chirurgiche a 50 centesimi”

Foto LaPresse - Jennifer Lorenzini 08/04/2020 Castiglione della Pescaia - Gr - (Italia) Cronaca Coronavirus - Castiglione della Pescaia - Gr Nella foto: I volontari dell'associazione benefica "In Rosa" preparano le confezioni delle mascherine che la Regione Toscana ha inviato al Comune di Castiglione della Pescaia. Le mascherine saranno poi distribuite a tutti i residenti del comune. Photo LaPresse - Jennifer Lorenzini 08 April 2020 Castiglione della Pescaia - Gr (Italy) News Coronavirus - The volunteers of the charity association "In Rosa" prepare the packs of the masks that the Tuscany Region has sent to the Municipality of Castiglione della Pescaia. The masks will then be distributed to all residents of the municipality.