Coronavirus, Borrelli: probabile chiusura fino al 16 maggio

ITALIA – Pasqua e Pasquetta è sicuro. Tutti in casa. Ma anche il 1 maggio lo passeremo chiusi? «Credo proprio di sì, non credo che passerà questa situazione per quella data. Dovremo stare in casa per molte settimane. Questa situazione ci permette di respirare anche soprattutto per quelle che sono le strutture sanitarie, le terapie intensive, i ricoveri, anche il nostro personale sanitario e le strutture soprattutto si stanno alleggerendo di un carico di lavoro che ogni giorno era sempre più forte e comportava pesanti sacrifici e impegni straordinari per trovare nuovi posti di ricovero e cura. Si tratta di una situazione che ci permette di gestire l’emergenza con minore affanno e ovviamente questo perché sono stati posti in essere comportamenti che assolutamente devono permanere». Lo ha detto Angelo Borrellli capo della Protezione civile commentando così la «situazione pianeggiante» nella quale il Paese si trova attualmente in termini di contagi da Covid-19.

Poi il dietrofront: «L’orizzonte temporale resta quello del 13 aprile come annunciato dal presidente del consiglio. Ogni decisione sulle misure restrittive e sull’eventuale “fase 2” spetterà dunque al governo che, come sempre, si avvarrà delle indicazioni del comitato tecnico-scientifico», dice il capo della Protezione precisando il concetto espresso questa mattina in radio. «Nell’intervista ho chiaramente detto di non voler dare date e ho ribadito ancora una volta che l’inizio della nuova fase dipenderà dai dati e dall’analisi degli scienziati».