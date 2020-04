Coronavirus, bus turistici in crisi: “Categoria completamente dimenticata dallo Stato”

CASERTA – In crisi il settore di bus turistici e noleggio a causa della pandemia del coronavirus. Ci si avvicina ad una normalità che fa paura, infatti dal 4 maggio ridurranno le restrizioni ma con tutte le cautele e precauzioni per evitare l’incremento dei contagi. A rischio su tutto il territorio nazionale circa 25 mila posti di lavoro, divisi in 6 mila aziende che fatturano mediamente 2,5 miliardi l’anno.

Alcune attività riprenderanno la loro vita commerciale mentre lo stop, pare essere definitivo, per i bus turistici che a causa del Covid-19 non vengono più utilizzati per viaggi, trasporto bambini a scuola e altro. E’ stata una delle categorie, in questo periodo, a cui non è stata data poi così tanta voce e spazio. A scendere in campo a nome della categoria sono stati i presidenti Salvatore Sabatino Salvatore e Enzo Chioccarelli.

“I nostri autisti sono tutti a casa – il grido dei presidenti Sabatino Salvatore e Chioccarelli Enzo e di tanti altri proprietari di aziende del sud Italia che fanno parte del GRUPPO ARTISTI DEL VOLANTE – l’intera stagione è di fatto saltata. Ma intanto dobbiamo continuare a pagare leasing, tasse di circolazione, stipendi, contributi, scadenze fiscali. Avremmo da recuperare dei crediti da agenzie di viaggi con le quali collaboriamo ma chiaramente sono messi come noi. Per quanto riguarda i leasing, ci è stato proposto il rinvio della rata a settembre ma a quel punto ne dovremmo pagare due alla fine di una stagione che si prospetta con zero incassi. Abbiamo già chiesto alcuni giorni fa al Governo di intervenire urgentemente perché a rischio la sopravvivenza dell’intero settore ma non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta sia per le nostre aziende sia per i nostri dipendenti, pertanto chiediamo allo Stato di ascoltare il nostro grido disperato. Questa è la voce di noi che cerchiamo di far sopravvivere la nostra passione, la voglia di andare avanti, ma soprattutto la voce di tanti nostri dipendenti che ad oggi come noi non vedono futuro”.

Sabatino e Chioccarelli parlano a nome di ‘Artisti del Volante’: “Siamo un raggruppamento di aziende. In Campania coinvolge 50 operatori. Lunedì prossimo ci riuniremo. Fermare i trasporti significa bloccare i tanti settori a loro connessi: guide, accompagnatori, officine, carrozzerie, costruttori, assicurazioni e gommisti. Insomma ci saranno pesanti ripercussioni sui tanti che lavorano in questo settore”.