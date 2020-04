By redazione

Coronavirus, cala il numero dei decessi e diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva

ROMA – Conferenza stampa del capo dipartimento di Protezione Civile Angelo Borrelli per comunicare i dati dell’epidemia di coronavirus covid-19 in tutta Italia. Borrelli ha sottolineato che sta calando il numero dei ricoverati in terapia intensiva e nei reparti ordinari. Si registrano 819 guariti, cala il numero dei decessi: oggi 525.

Questo l’aggiornamento del 5 aprile:

Nuovi contagi 4316 – totale 128948

Guariti 819 – totale 21815

Deceduti 525 – totale 15887

Saldo attuali 2972 – totale 91246