Coronavirus, Casalnuovo piange la sua seconda vittima: Salvatore è morto la scorsa notte

CASALNUOVO – Seconda vittima a Casalnuovo a causa del Coronavirus. Si tratta di un uomo di 79 anni che era ricoverato in una clinica di Acerra ed è deceduto durante la notte. A darne notizia è lo stesso Sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia.

Questo il suo post su Facebook:

“Questa notte Salvatore, l’anziano ricoverato in Clinica Villa dei Fiori, non ce l’ha fatta. La Cittá piange la sua seconda vittima di Coronavirus. Siamo vicini alla moglie, ai figli, ai nipoti, in questo tristissimo momento. Bandiere a mezz’asta per l’ultimo saluto, addio Salvatore!”.

