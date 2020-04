Coronavirus, contagiata intera famiglia: anche due fratellini di 6 e 8 anni

By Giovanna Iazzetta

Tutti sono ricoverati in ospedale

VITERBO – Sono 12 i nuovi pazienti contagiati dal coronavirus a Viterbo: tra di loro ci sarebbero anche due fratellini di 6 e 8 anni. I piccoli hanno presentato febbre alta e sono quindi stati ricoverati all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Anche la mamma sarebbe stata contagiata dal Covid-19 e sarebbe ricoverata nello stesso ospedale. Il papà, invece, si trova a Belcolle.

I bimbi di 6 e 8 hanno presentato febbre alta e sono stati ricoverati al bambino Gesù di Roma. Non sono in gravi condizioni. A passare il virus ai due fratellini sarebbe stata proprio la mamma, un’operatrice presso il San Paolo di Civitavecchia. All’inizio di marzo avrebbe iniziato ad accusare i primi sintomi sospetti e si sarebbe assentata dal lavoro assentata dal lavoro ponendosi in isolamento. La sua famiglia, a contatto con lei, è rimasta contagiata: prima il marito, un vigile del fuoco, e poi i due fratellini.

