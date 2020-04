POZZUOLI – Coronavirus, contagiato guarisce a Pozzuoli. Il sindaco: “Tutto andrà bene”.

Nella serata di ieri, durante gli aggiornamenti quotidiani sui contagiati da Coronavirus, il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo FIgliolia, ha dato un buona notizia ai puteolani.

Una persona contagiata dal Covid-19, infatti, è guarita. Si tratta del secondo caso di guarigione che si registra a Pozzuoli. Il Sindaco si è mostrato estremamente speranzoso da questa notizia. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di restare in casa e rispettare le regole.

Di seguito le parole del primo cittadino:

“Ho appena sentito l’Unità di Crisi della Regione Campania che ha comunicato i dati relativi ai tamponi esaminati oggi. Non risultano nuovi pazienti positivi, e registriamo un guarito!” La situazione in questo momento presenta: 28 casi positivi totali, di cui 19 attualmente contagiati (3 ospedalizzati e 16 in isolamento domiciliare), 2 guariti clinicamente, due persone guarite definitivamente e 5 decessi. Per ciascuno dei pazienti è stato attivato il percorso della ricostruzione del link epidemiologico, e le persone che hanno avuto contatti diretti sono state messe in isolamento. Continuerò a comunicarvi tempestivamente tutti gli aggiornamenti. Voi continuate a stare in casa e tutto andrà bene!”.

