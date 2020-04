By redazione

Dal Governo stop a ritenute e contributi per mesi aprile e maggio

Coronavirus, Conte rilancia: “Subito 400 miliardi per le nostre imprese”

ROMA – “Abbiamo avuto un Consiglio dei ministri con tanto da deliberare. Con il decreto approvato diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese. 200 per il mercato interno e altri 200 per potenziare il mercato dell’export”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

“Non ricordo un intervento cosi’ poderoso nella storia del Paese per il finanziamento delle imprese attraverso prestiti erogati dai normali canali finanziari con una garanzia dello Stato – ha proseguito Conte – abbiamo varato importanti misure fiscali con la sospensione di alcuni pagamenti, ritenute e contributi, per i mesi di aprile e maggio”.