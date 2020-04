Coronavirus, da domani la consegna di mascherine in Campania per i cittadini

CAMPANIA – Arrivano, come anticipato dal governatore De Luca nell’ultima conferenza stampa, le mascherine in Campania per i cittadini. La Regione Campania ha comunicato il calendario per la consegna di circa 4 milioni di mascherine ai cittadini.

IL CALENDARIO

Si parte con la consegna ai Comuni capoluogo, che avverrà direttamente a domicilio dei cittadini tramite Poste Italiane:

– domani 22 aprile: Avellino, Benevento, Caserta

– il 23 e24 aprile: Napoli e Salerno

– dal 25 aprile tutti i Comuni sotto i 10mila abitanti potranno ritirare le mascherine secondo il calendario che comunicherà l’Anci;

– dal 27 aprile saranno distribuite a tutti i Comuni non capoluogo sopra i 10mila abitanti, sempre tramite Poste Italiane.

