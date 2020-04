Coronavirus, dal 4 maggio possibile incontrare amici e parenti. Le mascherine non saranno obbligatorie

Dopo quasi due mesi di quarantena c’è grande attesa per la fase 2. Ancora non si sanno con precisione le direttive che il Governo stabilirà nel prossimo Dpcm, ma trapelano ovviamente le prime indiscrezioni a riguardo.

Dal 4 maggio, giorno del primo allentamento del lockdown «che non sarà un liberi tutti», non diventerà obbligatorio indossare la mascherina. Perché in giro se ne trovano ancora poche e perché anziani e persone con problemi respiratori faticano a indossarle. Diventerà obbligatorio però quando si entra in un negozio, in un bar, in un ristorante, sul bus. Insomma, in qualunque luogo pubblico.

Secondo: dal prossimo fine settimana si potranno frequentare «con le dovute precauzioni» amici e familiari e per uscire di casa non sarà più necessaria l’autocertificazione. Lo sarà solo nel caso di dover andare, «per comprovati motivi di salute o di lavoro», in un’altra Regione. Stretta che potrebbe essere allentata a metà o a fine maggio, «se la curva dei contagi sarà positiva e se non ci sarà una recrudescenza dell’epidemia». Questo per permettere di raggiungere le seconde case e dare un po’ di respiro alle famiglie.