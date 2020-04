Coronavirus, De Luca a valanga in conferenza: “Campania eccellenza nazionale”

CAMPANIA – E’ terminata pochi minuti fa la diretta Facebook del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca il quale ha dato importanti aggiornamenti riguardanti il Coronavirus in Campania e sulla ormai prossima fase 2 2 che inizierà dopo il 4 Maggio.

Sono stati due gli argomenti principali sui quali il Governatore della Campania ha tenuto a precisare alcune cose. In primo luogo, De Luca ha voluto chiarire una volta per tutte, il dibattito Nord-Sud che si era aperto alcuni giorni fa e che lo ha anche visto protagonista di un confronto con il Governatore della regione Lombardia, in diretta su Rai 1 alla trasmissione Porta a Porta condotta da Bruno Vespa.

IL DIBATTITO

Dopo le sue dichiarazioni, nelle quali affermava che se qualche regione del centro nord avesse dato il “via libera” ai propri cittadini, lui avrebbe messo le barriere ai confini della Campania, il governatore è stato attaccato più volte ed oltre ad aver voluto chiarire tutto su Rai 1, ha ancora affermato che questo dibattito e una grandissima idiozia in quanto i dati riguardanti il Coronavirus all’interno della Regione Lombardia, sono spaventosi e bisogna cercare di arginare il virus anziché fare inutili discorsi. Questo quanto affermato: “La Lombardia, nella sola giornata di ieri ha avuto 1073 nuovi contagi e quando qualcuno dice che dobbiamo imparare a convivere con il virus, dice una cosa incondivisibile; puoi convivere solo se hai ridotto il contagio in una dimensione marginale ma se hai 1000 contagi ogni giorno, devi combattere il virsu non conviverci”.

E ancora, per quanto riguarda l’interminabile confronto tra il settentrione ed il meridione, De Luca ha affermato che quando si incontra l’eccellenza a sud di del Lazio, coloro che parlano sempre cercando di diffamare il Sud, dovrebbero avere l’onestà intellettuale di riconoscerla. Questa eccellenza, secondo le parole del Governatore, è proprio la Campania che nonostante, in ambito sanitario, riceve meno fondi di tutte le altre regioni (circa 45 euro procapite in meno rispetto alla media nazionale), è un esempio di efficienza ed eccellenza. Esempi lampanti sono: l’ospedale modulare costruito in sole tre settimane, l’ospedale Cotugno di Napoli ed il Pascale.

“Stiamo discutendo su come contenere il contagio. A livello nazionale, qualche volta, bisogna imparare dal Sud e non dobbiamo aspettare le testate straniere che ce lo riconoscono”.

“Da questa esperienza, abbiamo imparato che gli ospedali sicuri li abbiamo qu e non c’è bisogno che i cittadini campani vadano fuori regione per subire interventi, è solo speculazione”

IL VIDEO

Coronavirus: il punto della situazione 🔴 #CORONAVIRUS: facciamo il punto su tutte le iniziative che stiamo mettendo in campo per fronteggiare l'emergenza ed entrare nella Fase 2. Seguitemi: Posted by Vincenzo De Luca on Friday, April 24, 2020

