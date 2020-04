By Giovanna Iazzetta

Coronavirus, detenuto morto: è il primo caso in Italia

BOLOGNA – Primo detenuto deceduto per coronavirus. A dare la notizia è stato Gennarino De Fazio, per la UilPa, sindacato della polizia penitenziaria.

De Fazio ha fatto sapere:”È deceduto all’ospedale civile di Bologna il primo detenuto per coronavirus. Si tratta di un ristretto del circuito ad alta sicurezza, ricoverato qualche giorno fa in stato di detenzione e poi ammesso agli arresti domiciliari a seguito del trasferimento in terapia intensiva. Era italiano, aveva 76 anni e pare fosse affetto da altre patologie”.

