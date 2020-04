Coronavirus, dimesso il premier britannico Boris Johnson: negativo il secondo tampone

LONDRA – Mancava la conferma ufficiale, dopo tante speculazioni, e ora è arrivata: Boris Johnson è risultato negativo al test del coronavirus prima di essere dimesso. Gli uomini del premier non l’avevano specificato sinora, ma stamattina alla domanda precisa di Repubblica il portavoce ufficiale del premier britannico ha risposto: “Sì, posso dire che il primo ministro è risultato negativo, del resto questa è la procedura adottata in Regno Unito prima di esser dimessi dall’ospedale”, cioè il St Thomas’ di Londra, dove Johnson è rimasto in cura fino a ieri.

Durante la sua degenza, il premier è stato ricoverato anche per tre giorni in terapia intensiva. Momenti delicatissimi, tanto che lo stesso Johnson, in un toccante video messaggio ieri subito dopo esser stato dimesso dal St Thomas, ha chiaramente detto di aver rischiato di morire: “Ci sono state 48 ore in cui sarebbe potuto succedere qualsiasi cosa”. Per fortuna però il premier è migliorato nel fine settimana e ieri è tornato a casa, o più precisamente nella residenza estiva dei primi ministri britannici, la meravigliosa Chequers, pare insieme alla “first fidanzata” e futura moglie Carrie Symonds, incinta di sette mesi e anche lei ripresasi dopo alcuni sintomi da coronavirus nei giorni scorsi.

FONTE: REPUBBLICA.IT