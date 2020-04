ROMA – Nuovo aggiornamento sull’epidemia di coronavirus covid-19 in Italia da parte della protezione civile. Questi i dati di oggi, sabato 25 aprile:

Nuovi contagi 2357, totale 195351

Guariti 2622, totale 63120

Deceduti 415, totale 26384

Attuali positivi -680, totale 105847

Tamponi effettuati 65387, percentuale tamponi positivi 3,60%

Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.102, 71 in meno rispetto a ieri