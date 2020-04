Coronavirus e pensioni, basta file alle Poste: i Carabinieri le consegneranno a domicilio

ITALIA – E’ fatta per la convenzione tra Carabinieri e Poste Italiane riguardante le pensioni. Da oggi, circa 23mila pensionati di età pari o superiore a 75 anni potranno richiedere, delegando al ritiro i carabinieri, la consegna della pensione a domicilio per tutta la durata dell’emergenza da Covid-19, evitando così di doversi recare negli Uffici postali”.

Coronavirus

Una necessità dettata dal fatto che sono proprio gli anziani quelli che più sono esposti agli effetti peggiori del. In più città, tuttavia, sono state segnalate lo stesso code davanti agli uffici pagatori ed in molti casi, senza il rispetto della distanza di sicurezza di cui tanto si parla oggi. Il nuovodelle pensioni è già stato confermato anche per maggio e giugno, con i p agamenti delle pensioni di quei mesi che scatteranno già, rispettivamente, il 27 aprile ed il 26 maggio.