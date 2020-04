Coronavirus, è strage tra i camici bianchi: 120 morti e 12681 contagiati

ITALIA – Non solo ci salvano la vita ma donano la loro per salvare la nostra. E’ la triste storia di chi combatte il virus in prima linea, medici ed infermieri. Si allunga la lista di chi ha pagato a caro prezzo, con la propria pelle, questa terribile battaglia contro il Coronavirus. Sono 26 gli infermieri che purtroppo sono deceduti e sale a 6549 in numero dei positivi, ben 1049 in più rispetto al giorno prima.

Per quanto riguarda i medici invece, sono 94 i morti, ma la Federazione degli ordini dei medici spiega che nel numero rientrano tutti i camici bianchi deceduti per Covid-19, anche quelli già in pensione poiché il dato sui decessi dei medici in attività non è stato fornito dalle Regioni.

Complessivamente gli operatori sanitari contagiati sono 12.681, tra medici, infermieri, tecnici di laboratorio, autisti delle ambulanze, ausiliari. La Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi) ha sottolineato come nel giro di 48 ore il numero di positivi tra gli infermieri sia pari a un terzo dei contagiati totali nello stesso periodo di tempo, indicando anche che si tratta della categoria sanitaria che conta il maggior numero di positivi: il 52% di tutti gli operatori.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui