Coronavirus, famiglia del napoletano bloccata in Kenya: “Aiutateci a tornare a casa”

La famiglia è bloccata lì da più di un mese e chiede aiuto per rientrare in Italia

CAPRI – Una famiglia di Capri risulta attualmente bloccata in Kenya dopo lo stop ai voli dovuto all’emergenza Covid-19. E’ stato lanciato un appello ad amministratori e amici attraverso Facebook per chiedere aiuto per rientrare in Italia. La coppia di coniugi, Diana Santoro e Fabiano Gaeta, è nel paese africano da oltre tre mesi con i due figli di 5 anni e 19 mesi.

Insieme ad altri connazionali, sono bloccati in un resort chiuso e abbandonato dal personale da più di un mese. Hanno raccontato di non essere riusciti a imbarcarsi sull’ultimo volo per Roma organizzato dall’ambasciata italiana e decollato il 31 marzo da Nairobi per riportare in patria 170 italiani. E non hanno trovato posto neanche su un aereo partito per Francoforte a inizio aprile per il rientro di turisti tedeschi. “Siamo ancora qui, noi e altri 500 turisti italiani che sono nelle stesse condizioni – ha raccontato Diana – Il villaggio è in stato di abbandono, scarseggiano viveri e medicinali e siamo alla mercé dei ladri. Lanciamo il nostro appello disperato: aiutateci a tornare a casa”.

All’appello, intanto, ha risposto la VRclub, una compagnia turistica italiana. Ecco la dichiarazione: “Venuti a conoscenza della storia di questa famiglia, ci siamo messi in contatto con loro, offrendogli quanto meno una sistemazione consona alle esigenze di una famiglia così lontano da casa in un momento come questo. Anche il nostro management è ancora bloccato li, ma confidiamo nell’ottimo lavoro che sta svolgendo il consolato e l’Ambasciata italiana. Nel frattempo accogliamo ovviamente e gratuitamente i concittadini nella nostra struttura, offrendogli una sistemazione degna e adatta alla famiglia rispetto a quella in cui soggiornavano. Fieri di essere italiani”.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK