Coronavirus, fase 2: ecco cosa servirà per uscire di casa

ROMA – Dal 4 maggio partirà la Fase 2 e la nostra vita non sarà più la stessa almeno fino a quando il virus non scomparirà. Questo significa che la fine della quarantena dovrà avvenire, per quanto ci è possibile, in sicurezza. Ciò può avvenire attraverso una serie di strumenti che ci aiuteranno a limitare i contagi e causare così lo scoppio di nuovi focolai ed una seconda ondata epidemica in Italia.

Gli strumenti messi a disposizione, come riportato da Il Messaggero, sono: La nuova applicazione per smartphone «Immuni», i test sierologici, dai tamponi diagnostici all’uso delle mascherine, fino alla vaccinazione antinfluenzale per evitare situazioni che potrebbero confondere nel prossimo autunno.

. La app “Immuni”: è un’applicazione per smartphone scelta per tracciare i movimenti delle persone ed è possibile scaricare, su base volo, e in maniera gratuita i primi di maggio. L’applicazione consente di rivelare la vicinanza tra due smartphone entro un metro e ripercorrere a ritroso tutti gli incontri di una persona, rivelando così tutti gli incontri di una persona positiva al Covid-19.

. I test sierologici per il Covid-19 : Sono esami con cui si ricerca la presenza di anticorpi nel sangue che dovrebbero definire se il nostro organismo è entrato in contatto con il virus, anche nel caso dei pazienti asintomatici. Possono quindi aiutare a capire che e quante persone potrebbero aver sviluppato l’immunità, anche se non è chiara la sua durata. Al momento sono partiti solo progetti pilota. I tamponi continueranno comunque a essere importanti perché rimangono l’unico strumento per verificare con affidabilità se una persona è stata contagiata o meno. Intercettare i nuovi contagi può essere fondamentale per la prevenzione dell’insorgenza di nuovi focolai.

. Il distanziamento fisico: Stare distante gli uni dagli altri per almeno 1 metro. Va da sé che bisognerebbe evitare di formare aggregamenti sociali. Inoltre, si consiglia di fare sempre attenzione a lavare bene e spesso le mani, usando anche gel igienizzanti; di tossire in un fazzoletto o, in assenza, all’interno del proprio gomito. Infine, ogni volta che si esce di casa si dovrebbe indossare correttamente una mascherina protettiva, facendo attenzione a coprire bene naso e bocca.

. La vaccinazione antinfluenzale: Per evitare il sovrapporsi di casi di Covid-19 e di casi di influenza stagionale, il prossimo autunno si consiglia la vaccinazione. Questo aiuterà sia a liberaremedici e strutture sanitarie dalle complicanze derivanti dalla classica influenza, sia a evitare confusione tra le due infezioni, i cui sintomi possono essere molto simili. A questo proposito la Regione Lazio ha previsto l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale e anti-pneumococcica, per le persone con un’età superiore ai 65 anni e per il personale sanitario. Nella stessa ordinanza si raccomanda fortemente la vaccinazione antinfluenzale ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni d’età.

