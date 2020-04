Coronavirus Frattaminore, un nuovo contagiato e un guarito: l’annuncio del sindaco

FRATTAMINORE – Un nuovo contagiato e un guarito nel comune di Frattaminore. Ad annunciare la ‘cattiva’ notizia accompagnata a quella buona è stato il sindaco Giuseppe Bencivenga.

Il primo cittadino attraverso i social, come fa quotidianamente, ha aggiornato i suoi cittadini sullo stato attuale dei contagiati e non solo. “La tabella aggiornata riporta sia la persona guarita- ha scritto il sindaco – che una nuova positività di cui eravamo in attesa dell’esito perché collegato ad uno dei casi già scoperti. La persona è stata isolata in attesa di tampone già quando è stata scoperta la positività del suo contatto;Ovviamente da prassi è stato sottoposto a tampone il suo intero nucleo familiare, anche perché è totalmente asintomatica. I contagiati stanno tutti bene, nessuna ha necessità di essere ospedalizzata. Come ribadisco sempre, è importante in questo momento restare a casa perché se contagiati rischiate di propagare il virus soprattutto ai vostri più stretti familiari che vivono in casa con voi, creando non tanto un focolaio cittadino ma piuttosto focolai domestici;