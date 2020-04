Giugliano, oggi 2 nuovi positivi al Coronavirus: salgono a 31 i contagiati

Continuano i controlli su tutto il territorio di Giugliano, dal centro alla fascia costiera per scovare le persone in strada senza comprovate esigenze

GIUGLIANO – Altri due nuovi tamponi positivo al Covid19, oggi in tutto il territorio giuglianese. A comunicarlo è la Protezione Civile di Giugliano con il consueto bollettino quotidiano. Non viene fornito, però, il numero dei tamponi effettuati. Il totale dei contagiati sale, quindi, a 31.

Ieri c’è stata la prima vittima all’ospedale di San Giuliano, si tratta di un uomo di 66 anni di Marano che era positivo da circa 10 giorni. A Giugliano, invece, si contano due vittime a causa del Covid-19: la prima è di un uomo di 76 anni deceduto il 24 marzo, l’altra tragica notizia è arrivata sabato con la scomparsa di Enzo, giuglianese di 46 anni che lavorava come autista di ambulanze. L’ASL non ha ancora ufficializzato il secondo decesso.

Continuano i controlli su tutto il territorio di Giugliano, dal centro alla fascia costiera per scovare le persone in strada senza comprovate esigenze. Da lunedì 23 marzo vige anche il divieto di spostarsi dal proprio comune di residenza. La Polizia Municipale, guidata dalla comandante Maria Rosaria Petrillo, oggi ha sottoposto a controlli 268 persone e ne ha denunciate 6 trovate in strada senza una giustificazione adducendo le motivazioni più disparate. I caschi bianchi, oggi, non hanno controllato esercizi commerciali.