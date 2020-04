Coronavirus, Giuseppe muore a 38 anni: era andato a recuperare il corpo del fratello, morto a 26

BASILICATA – Due decessi in meno di un mese, due gravi perdite all’interno della stessa famiglia: si tratta di due fratelli morti a distanza di poco tempo. La seconda vittima, Giuseppe Larotonda, 38enne, era vigile urbano in servizio a Melfi, in provincia di Potenza. Originario di Rapolla, è morto in Basilicata dopo essere stato contagiato da coronavirus. Risulta al momento la vittima più giovane nella regione. L’uomo potrebbe aver contratto il Covid-19 lo scorso mese: in quell’occasione, infatti, si era recato con la sorella a Parma per riportare a casa il corpo del fratello minore. Quest’ultimo era deceduto a soli 26 anni a causa di una grave patologia, ossia la fibrosi cistica.

Giuseppe Larotonda era ricoverato da due settimane nel reparto di terapia intensiva a Potenza: le sue condizioni sono peggiorate fino al tragico epilogo. La sorella è risultata positiva al coronavirus e risulta ricoverata in ospedale.

Giuseppe, conosciuto come Pino, era uno sportivo e non aveva patologie pregresse. Lascia una bambina di appena due mesi.

