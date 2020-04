BARCELLONA – Lutto per l’allenatore del Manchester City Guardiola. La madre del tecnico spagnolo è deceduta dopo aver contratto il Coronavirus.

A dare notizia della sua dipartita, la stessa società inglese sul proprio profilo Twitter: The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old.

