Coronavirus, il ministro De Micheli: “Con la Fase 2 cambieranno le regole sui trasporti pubblici”

NAZIONALE – Nella cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus, ci sarà un modo diverso di prendere i mezzi pubblici. A renderlo noto, il ministro dei Trasporti Paola De Micheli: “La fase 2 la stiamo ancora pensando e valuteremo anche in base ai dati sanitari. Ma dovremo immaginare una società dove non tutti vanno e tornano a lavorare allo stesso orario, a orari flessibili soprattutto negli uffici pubblici – ha detto il ministro – E poi dobbiamo immaginare l’applicazione delle nuove tecnologie ad esempio per verificare il livello di riempimento di un bus per valutare le capienze massime”.

“Circola poco sotto il 15% dei treni interregionali e ad alta velocità. Mentre le percentuali sono più alte per gli aerei, di corto raggio e lungo raggio, perché abbiamo scelto di riportare gli italiani a casa e quindi abbiamo tenuto aperte alcune tratte, per permettere a studenti, lavoratori che magari perdono il lavoro all’estero, di ritornare. Di certo – conclude Paola De Micheli – il Covid possiamo affrontarlo innanzitutto col distanziamento sociale e questo sul modo di muoversi avrà delle conseguenze”.