Coronavirus, il papà è ricoverato in ospedale a Giugliano: la figlioletta ringrazia medici e paramedici

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Una bambina, figlia di un paziente affetto da Coronavirus ricoverato all’Ospedale San Giuliano di Giugliano (NA), ringrazia i medici ed il personale paramedico che tengono in cura suo padre. La piccola lo ha fatto attraverso un video pubblicato nel gruppo “Giuglianesi Orgogliosi” e che anche noi de ilmeridianonews.it siamo stati autorizzati a pubblicare. Il papà della piccola è residente in un comune limitrofo a Giugliano. Non sono state rese note le condizioni dell’uomo, che ha circa 40 anni, ci uniamo alla famiglia nella preghiera e nella speranza che possa guarire quanto prima.

IL VIDEO: